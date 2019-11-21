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Женщина добилась увольнения нескольких коллег за сексизм и оказалась виноватой

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Пользовательница Reddit под ником HRFiring добилась увольнения троих коллег из-за их сексистского поведения. Некоторые комментаторы раскритиковали ее поступок.

Автор публикации случайно подслушала, как три парня из ее отдела составляли «сексуальный список» своих коллег, — ранжировали всех женщин с работы по уровню привлекательности. «Я была расстроена и обеспокоена», — заявила их коллега. По ее словам, она вполне дружелюбна с большинством парней на работе, а с двумя мужчинами из той компании она даже дружила.

Она пообщалась с представителями отдела кадров и выяснила, что в фирме действует «политика абсолютной нетерпимости к таким действиям». Все трое были уволены в тот же день, однако это не принесло спокойствия HRFiring.

Автор поста заметила, что она была в ужасе от их поступка, но не желала им увольнения. К тому же эти сотрудники оказались всеобщими любимцами. «Никто не знает, что я тот человек, который сообщил о них, и я слышала, как люди говорят, что этот человек — "стукач"», — рассказала она. Рассказчица задалась вопросом, должна ли она сознаться в поступке бывшим коллегам.

Некоторые комментаторы раскритиковали поведение женщины, особенно грубо высказывались пользователи мужского пола. Они сомневались в подлинности истории и заметили, что отделу кадров было необходимо провести расследование обстоятельств. Многие посчитали, что к мужчинам следовало отнестись снисходительно, поскольку они обсуждали коллег в нерабочее время. Однако ряд пользователей заметили, что подобные поступки создают токсичную среду на работе. «Трое взрослых мужчин сели и составили список — они записали имена своих коллег-женщин», — пояснил один из юзеров. Он заметил, что сам бы ушел с работы, если был бы уличен в подобном, а затем сменил бы имя и скрылся. «Они сами себя уволили», — заключил он.

Ранее пользователи Reddit назвали способы отличить плохого работодателя от хорошего. Отмечалось, что многим удалось все понять еще на уровне собеседования.

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