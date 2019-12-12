Девушка годами скрывала истинный возраст от жениха и нарвалась на критику в сети

Пользовательница Reddit с ником Throw_away-8765 годами скрывала от парня истинный возраст. После того, как он сделал ей предложение, она попросила совета у других юзеров сайта, однако нарвалась на критику в сети. Некоторые посчитали ее поступок сумасшедшим.

Девушка познакомилась с будущим женихом, когда ей было 17 лет, а ему 25. Он работал барменом в заведении, куда она пришла с поддельными документами, в которых было указано, что ей 22 года. Боясь наказания, пользовательница не раскрыла ему свой возраст.

Молодые люди пообщались и разошлись, но спустя год случайно встретились на территории колледжа, в котором училась девушка. Парень пригласил ее на ужин, затем они стали встречаться, и спустя полгода девушка переехала к бойфренду. Throw_away-8765 призналась, что была счастлива, когда возлюбленный сделал ей предложение, однако начала беспокоиться из-за того, что так и не призналась, сколько ей лет. Она не сделала этого раньше, поскольку остерегалась разрушить отношения.

Пользовательница обратилась за советом к посетителям Reddit. Они обвинили девушку в незрелости и охарактеризовали ее поступок как сумасшедший. Комментаторы предположили, что после признания жених захочет разорвать с ней отношения. «Твои мотивы очень подозрительны, и, кажется, ты его совсем не любишь», — писал Magictubesocksofjoy. «Скажи ему сейчас, но пойми, что, возможно, это конец», — рекомендовал пользователь Quirkygirlgabbing.

Ранее другая пользовательница Reddit попросила у участников сообщества совета, как реагировать на то, что ее возлюбленный на протяжении шести лет утаивал от нее свои крупные сбережения. Узнав об этом, она рассорилась с бойфрендом, за что многие осудили ее поведение.

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