Интернет и СМИ
 
Только важное и интересное — в нашем Facebook
Последние новости
Попавшее под санкции российское судно «Севастополь» арестовали
Российских пилотов пытались ослепить лазером при посадке самолета
В больнице одновременно забеременели сразу 22 сотрудницы
Россия получила выгоду от крупнейшей сделки в истории
В России захотели избавиться от анонимных комментаторов
В Совфеде предложили создать общую систему оплаты труда учителей
В России нашли металлургическое производство начала нашей эры
Названы самые простые способы подзаработать перед Новым годом
Раймонд Паулс назвал россиян навязчивыми
Новости партнеров

Пытавшаяся завести знакомство в сети девушка выругалась и прославилась

Перейти в «Мою Ленту»

Пользователь Reddit под ником Evol_menimE опубликовал скриншот из приложения Tinder, где неизвестная девушка странным образом описала себя. Вместо текста она использовала двоичный код. Комментаторы пришли в восторг от выдумки незнакомки, тред набрал более 31 тысячи лайков.

Автор треда расшифровал с помощью сервиса код, состоящий из нулей и единиц, и выяснил, что девушка скрыла словосочетание, которое цензурно на русский язык переводится как «гребаный ботан». «Просто самая легендарная биография, с которой я сталкивался», — охарактеризовал он находку.

Подписчики треда восхитились ходом. «Такой уровень гениальности должен быть вне закона», — отметил пользователь ajaybabu200025. Многие посоветовали парню завязать разговор с девушкой, также используя двоичный код. «Пошли ей "хочешь быть им?" в двоичном виде», — заявил pramienjager. «Вы можете вместе наделать маленьких ботаников», — написал SevereHyperbole. «Настоящим ботаникам не нужен переводчик для чтения бинарных файлов», — возразил RuDreading.

Ряд пользователей предположили, что девушка хотела не описать себя такими словами, а обидеть того, кто сумеет прочитать ее послание. «Это оскорбление или список дел?» — уточнил юзер henrysia. «Гребаные ботаны, это должно быть ее главной чертой/хобби», — предположил Darth_Zounds.

Ранее пользовательницы Reddit обсудили с юзерами мужского пола ряд вопросов, которые они стеснялись поднимать в реальной жизни. Больше всего женщин интересовали физиологические особенности парней.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Мужчины ответили на волнующие женщин неудобные вопросы
Девушка узнала о тайных богатствах своего парня и расстроилась
В сети поспорили о лучших предсмертных словах
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:03 5 декабря

«Страшно спать в пустой комнате»

Это телешоу показало, что одиночки — тоже люди. И сделало их настоящими знаменитостями
08:54Сегодня

В России захотели избавиться от анонимных комментаторов

06:03Сегодня

Главные мифы о порно развенчали

22:37 5 декабря

Названы самые популярные в России видео на YouTube

Интернет и СМИ00:00 3 декабря

Военное положение

В интернете наступила новая эра. Теперь абсолютно каждый находится под угрозой
19:33 5 декабря

Продюсер РЕН ТВ объяснила брошь с инопланетянином на интервью с Медведевым

18:21 5 декабря

Президент Украины впервые попал на обложку Time

18:01 5 декабря

Незаметный взлом компьютеров поставил под угрозу устройства по всему миру

Интернет и СМИ00:0320 ноября

«Женственность — это целое искусство»

Издевательства, унижения и сексизм: как телешоу учит дерзких россиянок ублажать мужчин
16:31 5 декабря

Гузеева отговорила девушек «давать за форель на первом свидании»

15:06 5 декабря

Дмитрий Киселев увидел противоречие между РПЦ и Богом

14:08 5 декабря

Медведев ответил Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова

Россия
В Совфеде предложили создать общую систему оплаты труда учителей
«Родина — это война»
Чему учат российских детей в военно-патриотических клубах
В Москву вернулись опасные инфекции
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
Песков поделился ожиданиями от встречи «нормандском формате»
«Часть пациентов просто не доживет»
Из России исчезают жизненно важные импортные лекарства. Что об этом говорят врачи?
В России нашли школу с одной ученицей и одной учительницей
Все материалы
Мир
Попавшее под санкции российское судно «Севастополь» арестовали
Задержание участника антиправительственной демонстрации в Анкаре«Мы не будем спрашивать разрешения»
Эрдоган дружит с Россией, но теряет поддержку в Турции. За 18 лет к нему накопилось много претензий
Трамп пообещал разобраться с невыдачей виз российским дипломатам
Зелимхан ХангошвилиГермания вышлет двух российских дипломатов
Россию подозревают в убийстве сторонника Басаева. Это грозит новыми санкциями
ИГ попыталось атаковать сирийскую армию и понесло потери
«Молчание убивает»
Француженки все чаще становятся жертвами домашнего насилия. Власти и полиция бездействуют
США решили перебросить тысячи солдат на Ближний Восток
Все материалы
Бывший СССР
Советник Зеленского предрек мир в Донбассе после встречи «нормандской четверки»
Мутация ценностей
Армянская церковь теряет поддержку властей и уважение верующих. Все из-за богатых священников
Зеленский решил создать муниципальную стражу в Донбассе
«Не для того они кровь проливали»
Переговоры по Донбассу зашли в тупик. Украина теряет шанс вернуть мятежные регионы
На Украине заметили подготовку к новому Майдану
«Это обыкновенная месть»
В Латвии запретили учиться на русском. Почему это называют исторической справедливостью?
Украине спрогнозировали уничтожение
Все материалы
Экономика
Названы самые простые способы подзаработать перед Новым годом
То ли еще будет
Распад Европы, крах доллара и господство России — безумный прогноз на 2020 год
Основатели Google подставили преемника
Россия и Китай запустили «Силу Сибири»
Газопровод стоимостью более триллиона рублей меняет расклад сил на мировом рынке газа
Сотрудник российского госбанка украл миллионы и попался
Технологии будущего
Основатель компании по переработке отходов — о бизнесе и экологических проблемах
США наказали всех покупателей нефти
Все материалы
Силовые структуры
Названа возможная причина стрельбы в Перми
«Он завел мальчика в алтарь и заставил оголиться»
Российский священник годами совращал детей в своем храме. Его считали чудотворцем
Тюремщики объявили войну одному из главных авторитетов Дальнего Востока
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Российские полицейские трое суток избивали очевидца убийства
«Рты затыкали, чтобы криков никто не слышал»
Российские сектанты истязали детей. Изгнание бесов закончилось убийством мальчика
Российский полицейский застрелил мужчину
Все материалы
Наука и техника
В России нашли металлургическое производство начала нашей эры
Тяжелый случай
США хотят вернуться на Луну. Что им мешает?
Объем мозга полярников уменьшился после месяцев в Антарктиде
«Он был типичным самодуром»
Нелепое правление и мучительная смерть Павла I — самого странного императора России
Алкоголь оказался спасителем человечества
«У него больше власти, чем у кого-либо»
Он создал величайшие устройства Apple. И ушел из компании спустя 27 лет
Обнаружена польза употребления аспирина раз в неделю
Все материалы
Спорт
Легкоатлетка Клишина рассказала о желании остаться в США после ухода из спорта
Российская прыгунья Дарья Клишина«Какая же я предательница?»
Легкоатлетка Дарья Клишина — о жизни в США, заработке и откровенных фото
«Арсенал» потерпел первое домашнее поражение в сезоне АПЛ
Алина Загитова«Все понимают, что у наших не выиграть»
Трусова, Косторная или Загитова? Главные интриги финала Гран-при
Забитый без сопротивления игроков «Шеффилда» мяч помог «Ньюкаслу» победить
Адриан Сан-Мигель дель Кастильо«Мы выпустили замерзшего голкипера»
Осечка «Сити», новая победа Моуринью и железный характер «Лестера» — главные события тура АПЛ
Назвавший фанатов фашистами Дзюба объяснился
Все материалы
Культура
Раймонд Паулс назвал россиян навязчивыми
Терри РайлиНа минималке
Этот композитор открыл миру минимализм, провел первые рейвы и изменил электронную музыку
Киркорова обязали выплатить долг по ипотеке
Партнерский материал
Да будет свет
Два гения поссорились из-за лампочки. Их война изменила весь ХХ век
Звезда «Ла-Ла Ленда» выйдет замуж
Суровая правда
Враги народа, тайна Транссиба и катастрофа на Земле — 12 лучших детских книг зимы
Шарлиз Терон отреагировала на слова Харви Вайнштейна об их интимной связи
Все материалы
Интернет и СМИ
В России захотели избавиться от анонимных комментаторов
«Страшно спать в пустой комнате»
Это телешоу показало, что одиночки — тоже люди. И сделало их настоящими знаменитостями
Пытавшаяся завести знакомство в сети девушка выругалась и прославилась
Военное положение
В интернете наступила новая эра. Теперь абсолютно каждый находится под угрозой
Главные мифы о порно развенчали
«Это была победа»
Советский журнал под видом пропаганды говорил на запретные темы. Молодежь была в восторге
Названы самые популярные в России видео на YouTube
Все материалы
Ценности
Джиджи Хадид снялась топлес на крыше
«Мы все хотим любви»
Откровения знаменитых на весь мир женщин в новом календаре Pirelli
Окрашивание волос оказалось причиной возникновения рака
Рука об руку
Как появилось древнейшее украшение в истории и почему оно популярно до сих пор
Женщина накрутила волосы на батарею и прославилась в сети
Уоллис Симпсон и Эдуард VIII«Звезда вечеринок и мечта всех дам»
Дружба с Гитлером и стыдная любовь к американке: как жил самый стильный британский король
Застрявшая в турникете женщина с гигантской сумкой озадачила пассажиров метро
Все материалы
Путешествия
Российских пилотов пытались ослепить лазером при посадке самолета
«Я отрывался, скакал, плясал и подпевал»
Кофе, женщины, доброта: приключения россиянина в Эфиопии
Раскрыта частота отдыха россиян за границей
Трущобы по-русски
Когда-то этот город был заполнен мафиози, теперь — мусором. Но туристы хотят сюда попасть
Двухметровый пассажир утихомирил захотевшего покинуть самолет на лету попутчика
Эпир. Деревня Моливдоскепасти. Свято-патриарший монастырь Моливдоскепасту на границе с АлбаниейБлиже к народу
Древние города и монастыри в горах: неизвестные уголки Греции глазами россиянина
Облизывающий вагон российского поезда пассажир испугал попутчиков
Все материалы
Из жизни
В больнице одновременно забеременели сразу 22 сотрудницы
«Жизнь будто остановилась»
Муж и жена 117 дней выживали на плоту в океане. Им пели киты и помогали черепахи
Голая студентка снялась на лошади ради безопасности наездников
«Мы готовы на все, чтобы выжить»
Бедняки истребляют редких животных. Все ради причуд богачей
Мать продала ребенка незнакомцам перед зданием начальной школы
«Долго не могла отпустить русскую жизнь»
История россиянки о жизни в Гамбурге
Спаривавшейся до десяти раз в день похотливой утке удалили пенис
Все материалы
Забытые концепты: Lancia Mizar
Как сделать скучную модель Lancia интересной — инструкция от Джованни Микелотти
Смешные ролики ноября
Бегущий по лезвию Теслы, непобедимый Wrangler и кое-что странное
Необычные дверные ручки
Рычаги, кнопочки и откровенная бутафория вместо «рукопожатия»
Чем вдохновлялись авторы Tesla Cybertruck?
Все идейные предшественники пикапа Tesla: Очень Серьезное Расследование «Мотора»
В России завершились продажи флагманского седана Geely
У «АвтоВАЗа» появился робот для открывания дверей
Американцы пересекли США со средней скоростью более 160 км/ч
Все материалы
Дом
В России легализовали одну из древнейших профессий
«Главное — есть где помыться и доширак заварить»
Эти квартиры ничтожно малы. Почему россияне готовы их покупать?
Бывший росгвардеец заработал миллионы на продаже воображаемых квартир
Все там были
Фарцовщики, агенты КГБ и элита: тест на знание лучших гостиниц СССР
В России любителям мяса отказали в аренде квартиры
На карте не значится
Россияне бегут прочь из больших городов. Где они начинают жизнь с нуля?
В России выставили на продажу квартиру с гробами
Все материалы
Нацпроекты
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Навели мосты
В России построят гигантский мост на Крайнем Севере. Этот мегапроект откладывали 40 лет
Дорогая дорога
Путин запустил главную мегатрассу России. Она обошлась в 520 миллиардов рублей
Россия направилась в сторону высокой степени утилизации пластика
В Крыму впервые прошел виртуальный концерт
В Сибири похвалились масштабами дорожного ремонта
В объекты по обработке мусора в России вложили миллиарды рублей
Все материалы