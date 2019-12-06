Пытавшаяся завести знакомство в сети девушка выругалась и прославилась

Пользователь Reddit под ником Evol_menimE опубликовал скриншот из приложения Tinder, где неизвестная девушка странным образом описала себя. Вместо текста она использовала двоичный код. Комментаторы пришли в восторг от выдумки незнакомки, тред набрал более 31 тысячи лайков.

Автор треда расшифровал с помощью сервиса код, состоящий из нулей и единиц, и выяснил, что девушка скрыла словосочетание, которое цензурно на русский язык переводится как «гребаный ботан». «Просто самая легендарная биография, с которой я сталкивался», — охарактеризовал он находку.

Материалы по теме Сильные и зависимые Соцсети поработили людей. В США придумали способ их побороть, но все не так однозначно

Подписчики треда восхитились ходом. «Такой уровень гениальности должен быть вне закона», — отметил пользователь ajaybabu200025. Многие посоветовали парню завязать разговор с девушкой, также используя двоичный код. «Пошли ей "хочешь быть им?" в двоичном виде», — заявил pramienjager. «Вы можете вместе наделать маленьких ботаников», — написал SevereHyperbole. «Настоящим ботаникам не нужен переводчик для чтения бинарных файлов», — возразил RuDreading.

Ряд пользователей предположили, что девушка хотела не описать себя такими словами, а обидеть того, кто сумеет прочитать ее послание. «Это оскорбление или список дел?» — уточнил юзер henrysia. «Гребаные ботаны, это должно быть ее главной чертой/хобби», — предположил Darth_Zounds.

Ранее пользовательницы Reddit обсудили с юзерами мужского пола ряд вопросов, которые они стеснялись поднимать в реальной жизни. Больше всего женщин интересовали физиологические особенности парней.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!