Мужчина пожаловался на коллегу с необычной внешностью и получил поддержку в сети

Пользователь сети пожаловался руководству компании на сотрудницу, чью необычную внешность он посчитал неподходящей для успешной работы с клиентами. Об этом он написал на Reddit. В комментариях большинство людей поддержали его позицию.

Автор поста под ником BellyJeanWhisperer пояснил, что работает с клиентами и регулярно проводит в офисе встречи. По его мнению, внешний вид одной из его коллег негативно влияет на репутацию компании. «Розового и платинового цветов хайлайтеры, кольцо в носу, татуировки по всему телу от шеи и ниже. Она наносит очень много косметики», — заметил мужчина. По его словам, девушка предпочитает открытую одежду, и даже оголяет живот.

Пользователь подчеркнул, что спустя восемь месяцев работы этой девушки постоянные клиенты стали иначе относиться к компании. «Ого, да вы нанимаете сюда кого угодно?» — сказал ему один из них, посещая офис. После этого автор поста обратился к менеджеру, предложив ужесточить дресс-код.

Спустя неделю юзер узнал, что попытки договориться с сотрудницей привели к конфликту. Она намерена заявить о дискриминации, если ее уволят за несоблюдение правил. «Как я понял, увольнять ее не хотят, но и не хотели бы слышать от клиентов подобную критику и давать такое представление о компании», — объяснил он дилемму.

В комментариях сообщества большинство вступилось за автора. По мнению пользователей, соблюдение дресс-кода необходимо, чтобы быть профессионалом в своем деле. Однако некоторые посчитали, что можно было обойтись и без жалобы. Юзер под ником YFMAS заметил, что если «человек хорошо справляется с работой, то можно и забыть о татуировках».

Ранее пользовательница Reddit пожаловалась на то, что супруг завел «жену на работе» — коллегу, с которой он регулярно проводит время. По словам женщины, такая ситуация ее очень беспокоит.

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