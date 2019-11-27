Мужчина завел «жену на работе», расстроил супругу и получил нагоняй в сети

Пользовательница Reddit с ником ThrowRa6482 пожаловалась на то, что супруг завел «жену на работе» — коллегу, с которой он регулярно проводит время. Женщину беспокоит, что со временем муж стал предпочитать ей компанию коллеги и обратилась к незнакомцам с Reddit за поддержкой.

«Я все время ревную и мне совершенно противно то, что он так близок с другой женщиной», — поделилась автор поста, которую смущает, что супруг проводит с коллегой девять часов на работе, а с ней — всего три часа дома. Однако мужчина не считает отношения с сотрудницей из ряда вон выходящими.

В разговоре с женой муж подчеркивает, что подруга на работе способна понять его в любой ситуации. Женщину обижает, что возлюбленный позволяет себе сравнивать ее со свой коллегой. Например, во время ссоры он может обратить внимание на то, что коллега, не расстроилась бы из-за его действий, в отличие от второй половины.

«На прошлых выходных они пошли выпить один на один, пока я работала из дома, я попросила мужа подождать, пока я завершу все, чтобы присоединиться, а он лишь ответил, что я не впишусь в их компанию», — посетовала рассказчица.

Она уверена, что супруг «эмоционально изменяет» ей. Сама героиня отмечает, что в работе придерживается принципов делового общения. «Не могу представить, что пошла бы с ребятами с работы куда-то, особенно наедине», — поделилась ThrowRa6482.

Комментаторы на Reddit встали на сторону обиженной супруги. Пользовательница dalekosam полагает, что муж пересек грань допустимого, когда начал сравнить их и не дал им встретиться в баре. «Я бы посоветовала серьезно поговорить», — заключила она. По мнению lawless_sapphistry, такое поведение супруга говорит о «возможных планах найти повод изменить ей с коллегой по работе, если он еще этого не сделал».

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как обидела мужа, сказав, что его работу мог бы осилить любой. Женщина получила единогласное осуждение среди пользователей — ее упрекнули в черствости и отсутствии эмпатии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!