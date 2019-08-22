Начальник пристыдил подчиненную за небритые ноги и был обруган в сети

Начальник обвинил подчиненную в пренебрежении гигиеной из-за небритых ног и вызвал негодование пользователей сети. О случившемся подчиненная рассказала в посте на портале Reddit в среду, 21 августа.

Сперва анонимная девушка привела информацию о себе. «Я женщина, и мне 21 год. Я очень женственна, и мне просто не хочется тратить время и деньги на бритье ног. Я совершенно безволосый человек! Волоски на моих ногах, руках и даже чертовых бровях едва заметны. Я бреюсь только тогда, когда начинаю встречаться с новым парнем, но я уже встречаюсь со своим на протяжении трех лет. И ему все равно, бреюсь я или нет!» — начала свою историю незнакомка. Она также сообщила, что работает в рекламной компании, и ей часто приходится появляться на разных мероприятиях и фестивалях.

После этого девушка написала, что босс пригласил ее в свой кабинет, чтобы обсудить вопросы гигиены. По его словам, несколько коллег пожаловались ему на небритые ноги девушки и указали на то, что «волосатость» негигиенична и противоречит политике компании.

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«Я сказала ему, что не понимаю, какое отношение это имеет ко мне, но он промолчал в ответ. Я спросила, бреет ли он сам свои ноги, но он снова промолчал», — продолжила рассказ девушка. В тот же день она получила письмо из отдела кадров с назначением встречи для продолжения беседы.

В заключение она призналась, что обеспокоена случившимся и считает, что кто-то оказал давление на босса. «В обычной жизни он спокойный, приятный парень, который легко относится даже к нарушениям дресс-кода», — подметила она.

Другие пользователи Reddit поддержали незнакомку и высказали свое возмущение в комментариях к ее посту. «Он тебя оскорбил, связывая бритье с пренебрежением гигиеной», — посчитала одна из них. «Как ее небритые ноги могут навредить окружающим? Это чушь», — согласилась другая.

В апреле производитель станков для бритья Gillette показал в кампании, как женщина бреет руки, и навлек гнев зрительниц. Пользователи соцсетей посчитали рекламу оскорбительной и решили, что она может развить паранойю у молодых девушек по поводу «волосатых» рук.

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