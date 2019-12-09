Видео с котами довели подруг до ссоры

Подруги поссорились из-за того, что одна постоянно присылала другой видеозаписи с участием домашних котов. Об этом на Reddit рассказала пользовательница ClareNo47. В комментариях многие осудили девушку, посчитав ее поведение бестактным.

Юзер пояснила, что не считает себя любителем животных и хотя в прошлом у нее были питомцы, она никогда не чувствовала с ними особой связи, а если и попадала в гости к кому-то с питомцем, то предпочитала игнорировать его.

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«Моя подруга — большая поклонница котов, и любит делиться своей любовью к ним со всеми. Хотя она и знает, что мне эти животные совершенно неинтересны, все равно ежедневно присылает невероятно долгие и нудные видео с ее котами, занимающимися разными делами», — рассказала ClareNo47. По ее словам, раньше она просто без особенной радости в голосе говорила «ого» или «мило», но во время одной из встреч это стало причиной конфликта.

В тот день она пришла на мероприятие, где была и подруга, но чувствовала себя уставшей и в плохом настроении. «Я довольно жестко сказала ей, что "может, ты и не заметила, но меня совершенно не волнуют твои коты"», — заметила девушка. Приятельница расстроилась и весь вечер ни с кем не общалась.

«Я уже извинилась перед ней и подумываю подарить что-то с котами на Рождество», — подчеркнула обидчица. В комментариях юзеры удивились ее поведению. FloatingPencil заметил, что так с друзьями не поступают, а Jazzur посчитал, что в этом случае стоило быть повежливее. Были и те, кто понял девушку. Squid0s написал, что эти слова определенно уменьшат число видео с котами, но и видеться с подругой она тоже наверняка будет гораздо реже.

Ранее в декабре пользователь Reddit рассказал, что из-за скорого банкротства подумывает усыпить свою престарелую кошку. Однако из-за множества комментариев, в которых его осуждали за жестокость по отношению к любимому питомцу, мужчина передумал.

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