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«Превращение» людей в кошек испугало их питомцев

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South China Morning Post / YouTube

Пользователи соцсети TikTok поделились видео с реакцией домашних кошек на ролики, где человеческие лица превращаются в кошачьи. Как сообщает South China Morning Post, казалось, что питомцы испугались увиденного.

В подборке заметно, как питомцы по-разному реагируют на хозяина в образе кошки. Некоторые коты удивленно смотрели на экран смартфона, а затем на лицо человека. Другие буквально за секунды после увиденного убегали в испуге.

Фильтр-маска, превращающий человека в «кошку», набрал популярность среди китайских юзеров. В комментариях в соцсетях один из пользователей отметил, что кошки «буквально впадают в ступор», а другой юзер посчитал, что люди реагировали бы похожим образом, если бы на мордочке кошки оказалось человеческое лицо. В комментариях к ролику на YouTube пользователи посчитали реакцию подтверждением того, что кошки замечают изображение в телефоне и понимают, что это их отражение.

В августе пользователи Reddit пришли в восторг от фотографии кошки, сидящей в раковине. По мнению юзеров, она испугалась собственного вида в косметическом зеркале — у питомца голова стала больше, чем на самом деле.

Ранее жительница США опубликовала несколько фото котенка по кличке Цветочек (Blossom), «улыбка» которого растрогала юзеров. За несколько дней снимки в общей сложности набрали более миллиона лайков и свыше полумиллиона репостов.

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