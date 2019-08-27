Девушка обвинила кошку в распространении ее обнаженных фото в соцсетях

Пользовательница соцсетей и модель Серенна Дероса (Serenna Derosa) обвинила свою домашнюю кошку в том, что она отправила ее обнаженные фотографии собеседнику в Facebook. Об инциденте сообщает The Sun.

27-летняя девушка сделала несколько фото топлес, чтобы запечатлеть свою объемную грудь. Позднее она оставила разблокированный телефон в одной комнате со своим питомцем, пятимесячным котенком. Вероятно, кошка прошлась по экрану, отправив случайное послание.

Дероса обнаружила, что произошло, когда перепроверяла сообщения. По ее словам, она была готова умереть от стыда на месте. «Клянусь, это была не я, а мой котенок по кличке Ангел. Я положила телефон на кровать и спустилась вниз, чтобы выпить чашку чая», — оправдывалась девушка.

Модель заявила, что получателем стал случайный продавец машин в сети. Ранее девушка искала себе автомобиль на сайте объявлений и уточнила примерно у 30 человек, доступны ли их машины для покупки. Один из них случайно получил фото топлес.

Дероса пояснила, что собеседник увидел снимок, но ничего не ответил. Удалить фотографию из переписки ей не удалось, поэтому девушка послала ему сообщение с объяснениями. Тот проигнорировал его.

Девушка заявила, что теперь ее друзья шутят, что она могла бы получить приличную скидку на машину. Однако она теперь боится пользоваться Facebook и потеряла надежду купить новое авто. Дероса заявила, что этот случай станет для нее уроком на всю жизнь.

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