Бездомный котенок Цветочек «улыбнулся» на камеру и покорил пользователей сети

Жительница американского города Альбукерке опубликовала снимки котенка по кличке Цветочек (Blossom), «улыбка» которого растрогала пользователей Facebook и Twitter. За несколько дней фотографии с Цветочком в обеих соцсетях в общей сложности набрали более миллиона лайков и свыше полумиллиона репостов.

Автор поста, Лорен Бутц (Lauren Boutz), рассказала, что берет к себе котят из городского департамента защиты животных. На снимках помимо Цветочка запечатлены Пузырик (Bubbles) и Лютик (Buttercup). Каждому из питомцев на момент съемки было около пяти недель.

The pics that started it all... #FosteringSavesLives #adoptdontshop #fosterkittens #onealbuquerque #PowerpurrGirls #PPG Фото опубликовано @biochem_kitten

Пользователи отметили, что снимок растопил их сердца и даже заставил расплакаться от умиления. Автор поста поблагодарила за кадры с Цветочком своего коллегу Гэри Санчеса (Gary Sanchez).

Из-за популярности котенка Бутц решила создать новый Instagram-аккаунт исключительно для фотографий Цветочка и других своих питомцев. Одними из последних публикаций стали снимки со знаменитым котенком, приуроченные к Хеллоуину.

Ранее пользователей сети рассмешила изумленная собственным видом кошка. Она сидела в раковине напротив двух зеркал. При этом из-за увеличительного зеркала казалось, будто голова кошки больше, чем на самом деле. В комментариях предположили, что животное испугалось собственного вида.

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