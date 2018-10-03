Толстый кот превратился в атлета и снискал мировую славу

Пользователь Reddit поделился успехами своего кота, который значительно похудел. Фотография «до» и «после», опубликованная на портале, быстро выбилась в топ ресурса, завоевав множество положительных реакций и одобрительных комментариев.

Посетители Reddit c воодушевлением восприняли преображение кота, отметив, что хозяин оказал питомцу большую услугу, посадив на диету. «Хорошая потеря веса... счастливый котенок... голодный.... но счастливый», — иронизирует пользователь с ником jmw27403.

«Бьюсь об заклад, ваш ветеринар так горд!» — предположил один из юзеров. Пользователи отмечали, что коту давно пора было похудеть, поскольку на фотографии «до» он выглядел так, словно и сам был раздражен тем, насколько он толст.

«Похоже, в какой-то момент он работал на фейс-контроле в ночном клубе», — предположил beef_water, глядя на фото до похудения.

Некоторым метаморфоза показалась настолько кардинальной, что ее предложили поместить в отдельный тред, посвященный резко похудевшим людям.

Впрочем, нашлись и те, кто не поверил в худобу кота. JelloCheesecake полагает, что кот по-прежнему толст, а снимок «после» был сделан с портретным режимом на iPhone.

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