Похожая на вьетнамскую свинью собака похудела и начала новую жизнь

Собака по кличке Хэтти-толстушка, считавшаяся самым толстым псом Великобритании, излечилась от ожирения и готова к встрече с новым хозяином. Об этом сообщило издание Metro.

В апреле зоозащитники изъяли помесь трехцветной колли у больного британца, который не мог гулять с собакой и кормил ее только бургерами. Пес весил 47 килограммов, страдал от катаракты и диабета и, по словам волонтеров, был больше похож на «вьетнамскую вислобрюхую свинью, а не собаку».

С тех пор волонтеры посадили Хэтти на строгую диету, каждый день усиленно занимались с ней, а также собирали деньги на ее лечение. За это время восьмилетняя собака похудела до 23 килограммов, и теперь ей не требуется липосакция. Ей также предстоит операция по удалению катаракты.

Шефство над Хэтти взяла волонтер Рут Рикард (Ruth Rickard), работающая в центре защиты животных уже десять лет. Она призналась, что по вечерам забирает собаку домой. Волонтеры продолжают поиски постоянного хозяина для Хэтти и обещают отдать ему все собранные в помощью краудфандинга средства на оплату ветеринарных счетов пса.

Рикард отметила, что с похудением характер собаки резко изменился к лучшему: «Как только вес начал снижаться, мы обнаружили, что Хэтти очень энергичная и любящая. Казалось, что до этого она не наслаждалась жизнью, а просто существовала». Сейчас пес проводит дни с персоналом и клиентами центра защиты животных и становится все более социализированным и уверенным в себе.

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