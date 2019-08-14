Необычные кошки из России обрели популярность за рубежом

Кошки Айрис и Абис из Санкт-Петербурга обрели популярность у пользователей сети из Европы. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

Пользователи отметили, что взглядом питомцы Павла Дягилева из Санкт-Петербурга походят на всемирно известного исполнителя Дэвида Боуи. Аномалия, гарантирующая живому существу разный цвет глаз, называется «гетерохромия иридис».

«Когда я нашел объявление в социальных сетях, что два котенка ищут новый дом, я никогда не думал, что у меня будет два», — поделился 34-летний владелец кошек. Он заявил, что его сердце растаяло, когда он увидел этих кошек.

Владелец любит наряжать своих питомцев ради снимков в Instagram. На аккаунт животных подписано почти 50 тысяч юзеров. Дягилев уточнил, что кошки испытывают сильный стресс от посещения людных мест и от общения с посторонними, поэтому интернет остается единственным местом, где они могут показать себя.

Ранее пользователи сети пришли в восторг от фотогеничного козла по кличке Рамос. Они восхищались его внешностью и сравнивали козла с корейскими K-Pop-звездами.

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