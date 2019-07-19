Улыбающийся козел с внешностью поп-звезды покорил пользователей сети

dailymail.co.uk

Фотогеничный козел по кличке Рамос стал звездой после того, как его хозяин Ахмад Фадзир опубликовал его фотографии в сети. Об этом со ссылкой на сюжеты малайзийских телеканалов сообщает Daily Mail.

По словам 21-летнего Фадзира, всего у него почти два десятка коз зааненской породы, однако лишь у этой особи есть хохолок на голове. К тому же козел умеет позировать перед фотообъективом и улыбаться.

Хозяин сделал несколько снимков Рамоса и выложил их в сеть. Неожиданно они получили множество лайков и одобрительных комментариев. Некоторые пользователи сети сравнивали козла с корейскими K-Pop-звездами. «Я не ожидал, что фотографии станут вирусными», — пояснил хозяин козла.

Фермер заметил, что Рамос стал для него «любовью с первого взгляда», как только он увидел его на рынке скота. Ему пришлось заплатить за него достаточно высокую цену — 750 малайзийских ринггитов (11,5 тысячи рублей). Фадзир признался, что нередко получает предложения о продаже необыкновенного козла, однако всегда отвечает на них отказом.

Ранее пользователи Twitter восхитились мускулистой вороной. Некоторые из них признавались, что птица сильно напугала их.

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