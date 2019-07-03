Ученый объяснил появление ягодиц на вирусном фото морской звезды

Ученый раскрыл правду о фотографии морской звезды, ставшей вирусной в Twitter. Комментарий у исследователя взяло издание USA Today.

Речь идет о снимке, который опубликовал пользователь Babyshoujo. В настоящий момент пост набрал 800 тысяч лайков и множество комментариев.

Babyshoujo в подписи к фото отметил, что у увиденной им в калифорнийском океанариуме звезды большие ягодицы. Многим пользователям звезда напомнила Патрика из мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны», и они превратили калифорнийскую звезду в мем.

Специалист по рыбам и беспозвоночным Нейт Джарос объяснил журналистам, что выпуклые части на теле звезды — это две из ее пяти конечностей. «На фото она двумя конечностями держится за камень, а остальные находятся в расслабленном состоянии. Так происходит, когда звезда ест», — сказал он. Выпуклости на теле животного Джарос объяснил действием гравитации, из-за которой внутренности звезды оседают.

В июне пользователей сети озадачила мускулистая ворона. Она стояла в нестандартной позе, опираясь на крылья.

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