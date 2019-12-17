Парень выгнал девушку из дома за променад в нижнем белье перед родителями

Пользователь Reddit в порыве гнева выгнал свою девушку из дома за то, что та ходила при его родителях в бюстгальтере и трусах. История заинтересовала посетителей ресурса, они вывели пост в топ Reddit.

Автор записи пожаловался на то, что его девушка устраивала променад по дому в нижнем белье, даже когда в квартире находились посторонние люди. Бойфренд чувствовал себя крайне некомфортно, по его словам, поведение подруги сильно повлияло на их отношения. Ситуацию усугубляла позиция самой девушки, которая не видела в своих действиях проблемы и утверждала, что может носить то, что хочет.

Терпению молодого человека пришел конец, когда возлюбленная в очередной раз появилась в нижнем белье перед его родителями. Отец рассказчика был в недоумении и попросил ее «одеться подобающе», но та осадила его. Неудобная ситуация привела к разрыву: парень выгнал девушку из дома.

Многие пользователи поддержали поступок автора рассказа. «Ух, эта девушка, похоже, полный кошмар», — высказался один из пользователей. «Господи, это так странно. Просто, черт возьми, оденься», — поддержал его другой. Сам рассказчик заявил, что после того случая получил множество оскорблений со стороны матери бывшей подруги и ее друзей. Он считает, что они даже не попытались войти в его положение.

Ранее другая пользовательница Reddit заявила, что годами скрывала от парня истинный возраст и нарвалась на критику в сети. Некоторые посчитали ее поступок сумасшедшим.

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