Блогер отвлекся на просмотр «Минуты славы» и лишился имущества

Неизвестные разбили машину британского блогера Джамала Гривса (Jamal Greaves) и украли из нее вещи на несколько тысяч долларов, когда он смотрел полуфинал шоу Britain's Got Talent (аналог «Минуты славы»). Об этом мужчина сообщил в Twitter.

«Нашел свою машину разбитой и разграбленной, я так расстроен и так зол», — заявил он. Блогер уточнил, что у него украли несколько пар дорогой обуви, одежду и аксессуары.

Как сообщает Birmingham Mail, 25-летний Гривс смотрел шоу в компании своей 72-летней бабушки. По возвращении в отель он обнаружил, что оставленный на парковке автомобиль разграблен.

«Это расстраивает, потому что я просто хотел сделать что-то хорошее для моей семьи», — заявил он. По словам Гривса, он был в восторге от вечера в компании семьи, однако произошедшее испортило все впечатления.

Ранее стало известно, что 15-летний подросток, разгневавший мать постоянными играми онлайн, выиграл в кибертурнире более миллиона долларов. Его мать обрадовалась победе сына.

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