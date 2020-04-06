Блогерша дала рецепт исцеления от коронавируса и попала под шквал критики

Российская блогерша Елизавета Захарова заявила, что перенесла болезнь, вызванную коронавирусом, и дала подписчикам совет, как справиться с COVID-19. Она написала в Instagram, что перенесла заболевание в легкой форме, поскольку принимала комплекс добавок от сетевой компании, продукцию которой она продает. Рецепт Захаровой вызвал шквал критики в сети, после чего она удалила публикацию. Однако скриншот сохранился в Twitter .
Захарова сообщила, что «заболела коронавирусом», и отметила, что испытывала лишь обычное недомогание. Основным симптомом для нее стала потеря обоняния. «Я не понимаю, как люди могут умирать от этого, если честно», — добавила блогерша.
«Если у вас хронические заболевания или слабая иммунная система, то, может, конечно, это страшно», — написала Захарова. Свое быстрое исцеление и то, что болезнь прошла в легкой форме, она объяснила «прекрасным иммунитетом». По мнению девушки, этим она обязана приему препаратов от сетевой компании, продукцию которой она продает.
В комментариях к скриншоту ее поста в Twitter многих пользователей возмутило то, что девушка решила использовать пандемию для рекламы продукции компании. «Ни капли не удивлен. Сейчас много такой мрази повылазит с БАДами, гербалайфом, мумие и прочими волшебными веществами», — написал @MantiCore. Некоторые при этом обратили внимание на то, что блогерша сама диагностировала у себя коронавирус и не обращалась к врачам.
Ранее в сети раскритиковали блогеров Джека Морриса и Лорен Буллен, показавших дом на Бали, в котором они изолировались на время пандемии коронавируса. Подписчики решили, что пара хвастается роскошной виллой, и высказали недовольство.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения