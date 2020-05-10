В Москве совершено убийство на Митинской улице, сообщает Telegram-канал «112».

По его информации, неизвестный мужчина застрелил из ружья сына хозяина квартиры. Отец убитого достал нож и ранил им нападавшего.

В полиции данные сведения не комментировали.

30 апреля в МВД России заявили, что версии о росте уличной преступности в стране из-за социально-экономических последствий распространения нового коронавируса не соответствуют действительности. По подсчетам ведомства, на 3,3 процента сократилось количество преступлений на улицах, площадях, в парках, на 20,9 процента — разбоев, на 9,9 процента — грабежей, на 11,2 процента — краж.

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