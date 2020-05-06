Суд со второго раза арестовал напавшего на полицейского россиянина

В Москве суд со второго раза арестовал напавшего на полицейского 40-летнего россиянина Махмуджана Матмусаева. Об этом в среду, 6 мая, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным следствия, Пресненский суд столицы заключил под стражу мужчину, обвиняемого в нападении на полицейского при проверке документов и попытке убийства соседа. Ранее Перовский суд Москвы отказался его арестовывать. После того, как дело из округа ушло в Главное следственное управление СКР по Москве, следователи вновь обратились с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу, и на этот раз оно было удовлетворено.

30 апреля сообщалось, что на улице Вешняковская полицейский подошел к подозреваемому для проверки документов, заподозрив мужчину в нарушении режима самоизоляции. Но мужчина напал на участкового, в результате сотруднику пришлось применить силу. В ходе расследования данного преступления удалось установить события, предшествовавшие нападению.

Выяснилось, что в тот же день, незадолго до инцидента, подозреваемый напал в одной из квартир на Вешняковской улице на своего знакомого, с которым случился конфликт. Дебошир нанес ему несколько колото-резаных ранений. Но потерпевшему удалось сбежать и вызвать скорую помощь. Мужчину госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.

СКР расследует уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») и статье 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

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