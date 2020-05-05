Напавшего на полицейского и отпущенного судом россиянина обвинили в поножовщине

Мужчина, напавший на офицера полиции, перед этим напал с ножом на соседа. Об этом во вторник, 5 мая, «Ленте.ру» сообщила Юлия Иванова, официальный представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР).

«Было установлено, что перед инцидентом с участковым мужчина, находясь в состоянии опьянения, совершил другое преступление. В квартире на Вешняковской улице он в ходе ссоры со знакомым нанес ему несколько колото-резанных ранений. Однако потерпевший сумел убежать, и с улицы вызвать скорую. Он госпитализирован», — сообщила Иванова

Она отметила, что в отношении 41-летнего фигуранта возбуждено второе уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Следствие вновь намерено ходатайствовать о его аресте. Расследование уголовного дела о нападении на сотрудника полиции продолжается.

30 апреля 2020 года на Вешняковской улице гражданин Махмутшаев 1979 года рождения напал на участкового, который проверял у него документы в связи с нарушением режима самоизоляции.

Видео с инцидентом попало в сеть и вызвало широкий общественный резонанс. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти», расследование было взято на контроль председателем СКР Александром Бастрыкиным.

2 мая Перовский районный суд отказался удовлетворить ходатайство следствия об аресте подозреваемого в связи с недостаточностью оснований: как отметил суд, мужчина имеет постоянную регистрацию в Москве. По данным «Ленты.ру», Махмутшаев ранее уже судим за грабеж. Сейчас следствие выясняет, каким образом иностранец, совершивший тяжкое преступление, смог получить российское гражданство

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