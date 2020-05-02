Нарушивший режим самоизоляции москвич напал на полицейского

В Москве мужчина, нарушивший режим самоизоляции, напал на сотрудника полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Юлию Иванову.

По ее словам, это произошло 30 апреля около жилого дома на востоке столицы. Полицейский остановил мужчину на Вешняковской улице, чтобы проверить документы. «Однако последний стал вести себя агрессивно и применил насилие в отношении представителя власти», — рассказала Иванова. Подробности конфликта не приводятся. Мужчину задержали, против него возбуждено уголовное дело.

Ранее в субботу, 2 мая, стало известно, что в Москве спасли и оштрафовали рыбака, нарушившего режим самоизоляции. Мужчина едва не утонул вместе с лодкой.

С конца апреля контроль за соблюдением самоизоляции в городе усилен. Режим введен для борьбы с распространением коронавируса. По последним данным, в России выявили 9623 новых случая заражения коронавирусом. Наибольшее число новых заразившихся — в Москве (5358), Московской области (807) и Санкт-Петербурге (323). С начала эпидемии в стране COVID-19 выявлен более чем у 124 тысяч человек.

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