В Москве спасли и оштрафовали нарушившего режим самоизоляции рыбака

В Москве спасли и оштрафовали рыбака, нарушившего режим самоизоляции. Он чуть не утонул вместе со своей лодкой, передает ТАСС со ссылкой на департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности столицы.

Во время патрулирования дежурная смена спасателей станции «Левобережная» Бутаковского залива (в Химкинском водохранилище) заметила, что под воду уходит лодка, в которой сидит пожилой мужчина.

Они вытащили его из воды в 30 метрах от берега. Рыбак промок и замерз, однако ему быстро оказали первую помощь и напоили горячим чаем. Мужчина отказался от госпитализации. Отмечается, что сотрудники полиции составили на него протокол за нарушение самоизоляции и отправили домой.

За последние сутки в России выявили 9623 новых случая заражения коронавирусом. Новые случаи зафиксировали в 83 регионах. Наибольшее число новых заразившихся — в Москве (5358), Московской области (807) и Санкт-Петербурге (323). Общее число заразившихся с начала эпидемии — 124 054.

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