Россиянин объявил голодовку из-за невозможности самоизолироваться в квартире

В подмосковных Химках обманутый дольщик установил на строительной площадке комплекса «Сходня Парк» палатку и объявил голодовку. Он отметил, что столкнулся с невозможностью самоизолироваться в период распространения коронавируса. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

Мужчина обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой решить проблему дольщиков, годами ожидающих свои квартиры. «Я потерял работу, и мне негде жить, я пришел туда, где должен был проживать уже не первый год, на место, где должен был самоизолироваться от коронавируса», — рассказал дольщик изданию.

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Спустя некоторое время россиянина задержали сотрудники полиции. На него будет составлен протокол о нарушении режима самоизоляции. Дольщик успел заявить Readovka, что планирует вернуться на стройплощадку и продолжить протест после освобождения.

Строительство жилого комплекса «Сходня Парк» было начато в 2014 году, однако из-за банкротства застройщика его приостановили в 2017-м.

Ранее в апреле России предрекли остановку трети строек жилья. Представители отрасли в первую очередь сулят большие проблемы слабым застройщикам. Перебои с поставками стройматериалов уже начались, кроме того, девелоперы страдают из-за снижения объемов продаж квартир.

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