Живущая в бане с ребенком россиянка встала на колени перед властями ради жилья

Россиянка Наталья Зырянова из Уфы, которая живет в бане вместе со своим ребенком, встала на колени перед приемной главы Республики Башкортостан с просьбой помочь ей решить вопрос с жильем. Об этом пишет «Медиакорсеть».

По словам Натальи, изначально она хотела встать на колени непосредственно перед зданием приемной, но потом водитель, который привез туда какого-то чиновника, посоветовал Зыряновой отойти подальше от «Белого дома» (так его называют местные жители), чтобы ее не посчитали нарушительницей общественного порядка. Зырянова сказала, что все ее обращения в администрацию и суд остались безуспешными, поэтому остается только выходить на пикеты. К тому же глава Республики Радий Хабиров заблокировал Зырянову в соцсетях — россиянка не может достучаться до властей.

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Сама Наталья — сирота. По закону ей должны были выдать квартиру еще 20 лет назад, но жилья женщина до сих пор не получила. В квартале №6 на улице Летчиков есть дом, который как раз и предназначался для сирот, однако комиссия не стала его принимать из-за дефектов вроде отсутствия электророзеток. Впоследствии выяснилось, что все квартиры там распродали частным лицам. Застройщиком являлся региональный Фонд развития жилищного строительства.

После приюта Наталья отучилась на штукатура-маляра и вышла замуж, но семейная жизнь не сложилась. «Муж отобрал детей, обманом добился, чтобы меня лишили родительских прав. Я боролась и восстановила права на детей, теперь мне их вернули. Но жилья как не было, так и нет. Живем в садовом товариществе, в бане, которую нам отдали под жилье мои знакомые. Я живу со старшим сыном, а младший живет с бабушкой, потому что втроем мы бы в бане не поместились. Работаю на Южном рынке», — рассказала изданию женщина.

Ранее обманутый дольщик из Челябинской области перевел президенту России Владимиру Путину 28 рублей и назвал это взяткой. Таким образом мужчина хотел привлечь внимание к своему недостроенному дому в жилом комплексе «Чурилово Lake City».

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