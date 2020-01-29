Обманутый россиянин перевел Путину 28 рублей

Обманутый дольщик в Челябинской области перевел президенту Владимиру Путину 28 рублей и назвал это взяткой. Таким образом россиянин хотел привлечь внимание к своему недостроенному дому в жилом комплексе «Чурилово Lake City». Об этом сообщает 74.ru.

Денис Грачев несколько лет пытается добиться квартиры. Три года назад он уже переводил деньги президенту. «У меня было 100 рублей. Я подошел к оператору и спросил, какая будет комиссия за перевод и что останется от нее. Получилось 28 рублей. Отправил эти деньги в Кремль — на Ильинку, 23. Сейчас я просто это повторил. Но называю перевод взяткой Владимиру Владимировичу, чтобы громко звучало, чтобы шум был, чтобы стройка пошла», — поделился мужчина. Его идею поддержали обманутые дольщики из других регионов и заявили о желании организовать подобный флешмоб.

Грачев уже пробовал решить вопрос и с компанией-застройщиком «Речелстрой», и с местным губернатором Алексеем Текслером, но пока что безрезультатно. В пресс-службе «Речелстроя» изданию рассказали, что конкретно дом Грачева должны достроить до конца 2020 года. Судьба других зданий комплекса решается, а по отдельным объектам «Чурилово Lake City» ведутся переговоры с дольщиками. Однако Денис с официальными заявлениями не согласен: «Стройка нашего дома стоит до сих пор. Нам нужны конкретные сроки».

Уголовное дело о мошенничестве с квартирами челябинцев возбудили еще в 2017 году. Однако бывший директор «Речелстроя» Андрей Пязок вышел из СИЗО летом 2019-го под залог в четыре миллиона рублей. Он обещал возобновить работы в жилом комплексе, но за все время ситуация так и не изменилась.

В декабре директор Фонда защиты прав дольщиков Олег Говорун заявил, что данная проблема будет полностью решена к 2023 году.

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