У пожаловавшейся на чиновников россиянки сгорел дом и погиб муж

Дом жительницы Полетаево Натальи Галеевой, которая пожаловалась на то, что чиновники якобы необоснованно лишили ее опеки над тремя племянницами, сгорел. Депутат Госдумы Сергей Шаргунов на своей странице в Facebook сообщил, что дом сожгли, при пожаре погиб муж Галеевой. Ранее он опубликовал историю женщины, которая считает, что детей у нее забрали, чтобы не выдавать новое жилье.

«Ей в эти дни угрожали за то, что она открыто рассказала о том, как чиновники разрушили ее семью. Дом сгорел дотла. Пожар начался снаружи, рассказывают соседи. Погиб муж Виктор Иванов, 47 лет», — рассказал он.

Парламентарий уточнил, что утром 10 января Галеева должна была показывать дом журналистам, чтобы они могли убедиться в том, что девочки содержались в абсолютно нормальных условиях. В момент пожара она дежурила в больнице, где она работает санитаркой.

«Я знаю, чиновники переполошились после моего запроса и статьи, за которыми последовал вал публикаций. Ведь получается, девочек отняли у тети без всяких причин, лишь бы не давать положенную квартиру», — добавил Шаргунов.

Он уточнил, что для спасения жизни одной из сестер, которая страдает ДЦП, требуется операция. «Я не знаю, какие слова подобрать для этого ада», — заключил депутат.

9 января Шаргунов сообщил, что Лизу Кудрявцеву довели в реабилитационном центре до полусмерти. Он привел слова тети девочек, которая считает, что ее лишили опекунства, чтобы не выделять сиротам положенное по закону жилье. Галеева пытается через суд вернуть хотя бы больную племянницу.

Министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина, комментируя эту информацию, заявила, что местная жительница ненадлежащим образом исполняла обязанности опекуна.

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