В Госдуме назвали кошмаром историю девочки «как из концлагеря»

У жительницы Полетаево забрали из-под опеки трех племянниц, одна из девочек с диагнозом ДЦП находится в критическом состоянии. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Шаргунов на портале «Свободная пресса», и призвал «быстрее разобраться с этим кошмаром».

По словам парламентария, Лизу Кудрявцеву поместили в Копейский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью в поселке Старокамышинск. «Что там с ней делали? Морили голодом? Выглядит она ужасающе и не в силах пошевелиться», — написал Шаргунов.

Он также привел слова бывшей опекунши, которая считает, что в любой момент Лиза может умереть. «Кожа и кости. Как в концлагере», — сказала Наталья Галеева.

Она считает, что причин забирать у нее детей у органов опеки не было: они были одеты, сыты и окружены заботой. Галеева полагает, что это было сделано, чтобы не исполнять решение суда о выделении сиротам жилья. В настоящий момент она пытается через суд вернуть хотя бы больную племянницу.

Министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина заявила, что в реабилитационном центре в настоящий момент проходит проверка, сообщает «Znak.com». Она сообщила, что в работе учреждения «выявлены дефекты», однако девочка находится в удовлетворительном состоянии, и все необходимые медицинские процедуры проводились.

«Мы приняли меры для того, чтобы провести ребенку дополнительные обследования, и решаем вопрос, чтобы провести это в условиях стационара», — добавила она.

По словам министра, пока речи о том, чтобы вернуть ребенка родственнице, быть не может. Она напомнила, что суд счел, что Наталья Галеева ненадлежащим образом исполняла обязанности опекуна.

К проверке по информации СМИ о плохом обращении с инвалидом подключился Следственный комитет России.

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