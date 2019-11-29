Годами державшего детей в подвале мужчину обвинили в сексуальном насилии

Мужчина, который годами держал собственных детей взаперти на ферме в Нидерландах, обвиняется в сексуальном насилии в отношении некоторых из них. Об этом сообщила прокуратура. Как отмечается, ограничения на распространение информации сняла сторона обвинения.

В сообщении ведомства указывается, что ДНК-тест достоверно установил, что 67-летний подозреваемый — отец девяти детей. При этом сексуальное насилие он, предположительно, совершал в отношении двух из самых старших. Отмечается, что к моменту обнаружения семьи на ферме пострадавшие уже жили отдельно, в неволе оставалось шесть человек. Прокуратура отдельно указала, что у всех детей была одна мать, которая скончалась еще в 2004 году.

Ранее отцу были предъявлены обвинения в отмывании денег, незаконном лишении детей свободы и плохом обращении с ними. Отмечается, что он и еще один 58-летний подозреваемый также проходят по делу о незаконном лишении свободы 69-летнего австрийца в течение нескольких месяцев в 2009 году.

Расследование произошедшего продолжается. 30 октября всем фигурантам продлили на три месяца время содержания под стражей. Первые публичные слушания по делу запланированы на 21 января 2020 года.

О семье, которую долгое время держали взаперти, стало известно в октябре. Сообщалось, что родственники годами жили в подвале фермы в провинции Дренте в ожидании «конца времен». О произошедшем рассказал один из сбежавших, 25-летний молодой человек. При этом соседи считали, что на территории фермы уже девять лет живет один человек. Владельцы сдавали ее в аренду и также ничего не знали о происходящем.

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