Индиец проиграл в покер и отдал жену друзьям-насильникам

Индиец, пристрастившийся к азартным играм, после проигрыша дал победителям изнасиловать свою жену. Об этом сообщил телеканал NDTV.

Инцидент произошел в городе Джаунпур в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. О случившемся стало известно еще 2 августа, на это обратил внимание таблоид The Sun.

Как сообщается, мужчина часто приглашал в гости друга Аруна и родственника Анила, чтобы вместе выпить и поиграть в покер. В один из дней у него закончились деньги, и он поставил на кон свою жену. Он проиграл и позволил друзьям ее изнасиловать.

Женщина ушла из дома к родным. Супруг последовал за ней, извинился и признал, что совершил ошибку, после чего она решила вернуться и поехала с ним на машине. Однако по пути домой индиец привез жену к друзьям и вновь дал ее изнасиловать.

Пострадавшая обратилась в полицию, однако стражи порядка не приняли ее заявление. Дело открыли только после того, как она пришла в суд.

Ранее в августе сообщалось, что в индийском штате Джаркханд трехлетнюю девочку украли, когда она спала рядом с матерью, а затем надругались над ней и убили.

В Индии в последние годы произошло нескольких резонансных преступлений сексуального характера. Одним из получивших наибольшую огласку стало групповое изнасилование студентки в автобусе в Нью-Дели в 2012 году. После этого число заявлений о насилии в индийской столице достигло в среднем шести в день. При этом в апреле 2018-го в стране ввели смертную казнь за изнасилование детей младше 12 лет. Власти также повысили с 10 до 20 лет максимальный срок заключения по делам, в которых жертвам еще не исполнилось 16 лет.

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!