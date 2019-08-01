В Индии надругались над трехлетней девочкой

В индийском штате Джаркханд трехлетнюю девочку украли, пока она спала рядом с матерью, а затем надругались над ней и убили. Об этом сообщает NDTV.

Видео похищения опубликовало издание Daily Mail. На кадрах видно как мужчина забирает ребенка с железнодорожной станции Татанагар в городе Джамшедпур. Он спокойно уходит с девочкой, и спящая рядом мать ничего не замечает.

Как стало известно, женщина обратилась в полицию, когда проснулась. Она заподозрила в причастности к произошедшему мужчину-сожителя, к которому ушла от мужа. Мужчина был с ней и ребенком на станции, когда произошло похищение, его арестовали по подозрению в торговле детьми.

Выйти на след преступников удалось благодаря камерам наблюдения. Полиция задержала двух мужчин-друзей старше 30 лет. Они рассказали, что насиловали ребенка целый день, а затем убили, потому что девочка не переставала плакать. Мужчины показали место, где оставили труп — в кустах примерно в четырех километрах от станции. При этом они не смогли объяснить, почему тело обезглавлено. Пропавшую часть так и не нашли.

Отмечается, что непосредственно забравший девочку с платформы мужчина недавно вышел из тюрьмы под залог. Он отец троих детей и отбывал срок за похищение и попытку убийства ребенка в 2015 году.

В Индии в последние годы произошло нескольких резонансных преступлений сексуального характера в отношении детей. В результате в апреле 2018-го в стране ввели смертную казнь за изнасилование детей младше 12 лет. Тогда власти также повысили с 10 до 20 лет максимальный срок заключения по делам, в которых жертвам еще не исполнилось 16 лет.

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