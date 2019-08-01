Мир
 
Последние новости
Еще в одном российском регионе ввели режим ЧС из-за паводка
Молниеносная реакция девочки спасла повисшего в лифте брата от гибели
Возбуждено первое уголовное дело о пожарах в Сибири
В Москве запустят вертолетное такси
В «мусульманском» городе Швеции девушку в шортах выгнали из автобуса
Навальный заявил об отравлении в спецприемнике
Германия попросила прощения у поляков
BadComedian анонсировал собственную кинопремию
Папа Римский захотел приехать в Россию
Новости партнеров

В Индии надругались над трехлетней девочкой

Перейти в «Мою Ленту»

В индийском штате Джаркханд трехлетнюю девочку украли, пока она спала рядом с матерью, а затем надругались над ней и убили. Об этом сообщает NDTV.

Видео похищения опубликовало издание Daily Mail. На кадрах видно как мужчина забирает ребенка с железнодорожной станции Татанагар в городе Джамшедпур. Он спокойно уходит с девочкой, и спящая рядом мать ничего не замечает.

Как стало известно, женщина обратилась в полицию, когда проснулась. Она заподозрила в причастности к произошедшему мужчину-сожителя, к которому ушла от мужа. Мужчина был с ней и ребенком на станции, когда произошло похищение, его арестовали по подозрению в торговле детьми.

Выйти на след преступников удалось благодаря камерам наблюдения. Полиция задержала двух мужчин-друзей старше 30 лет. Они рассказали, что насиловали ребенка целый день, а затем убили, потому что девочка не переставала плакать. Мужчины показали место, где оставили труп — в кустах примерно в четырех километрах от станции. При этом они не смогли объяснить, почему тело обезглавлено. Пропавшую часть так и не нашли.

Отмечается, что непосредственно забравший девочку с платформы мужчина недавно вышел из тюрьмы под залог. Он отец троих детей и отбывал срок за похищение и попытку убийства ребенка в 2015 году.

В Индии в последние годы произошло нескольких резонансных преступлений сексуального характера в отношении детей. В результате в апреле 2018-го в стране ввели смертную казнь за изнасилование детей младше 12 лет. Тогда власти также повысили с 10 до 20 лет максимальный срок заключения по делам, в которых жертвам еще не исполнилось 16 лет.

***

Обратная связь с отделом «Мир»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru
Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
On CCTV, Child Kidnapped From Jamshedpur Station, Then Raped And Beheaded
Girl, 3, is kidnapped from an Indian railway station then gang-raped and beheaded
Падение военного самолета на жилые дома попало на видео
Мусульманина привязали к столбу и избили в Индии
Индийцы вышли на массовые протесты из-за надругательства над ребенком
Другие материалы рубрики
Мир00:0324 июля

Земля унижений

Американцы придумали, как победить Китай. В ход пошли методы времен СССР
15:36Сегодня

МИД России высказался о гибели российских журналистов в ЦАР

18:38Сегодня

Папа Римский захотел приехать в Россию

17:25Сегодня

Россия высказалась о санкциях США по «Северному потоку-2»

Мир00:0411 июня

Незаметный геноцид

Тысячи христиан истребляют по всему миру. Но Запад этого не замечает
10:02Сегодня

Пожилая американка пнула полицейского и получила удар электрошокером

16:43Сегодня

Ползавший по Трампу жук рассмешил пользователей сети

15:58Сегодня

Норвежцы назвали Путина угрозой

Мир00:2018 июня

Девочка в подарок

Как юных африканок насилуют и унижают ради искупления грехов
23:1331 июля

Малайзия призвала отказаться от обвинений против России по делу MH17

15:59Сегодня

В США призвали отказаться от санкций против «Северного потока-2»

11:10Сегодня

США лишили Турцию истребителей по наущению Израиля

Россия
«Избитая голышом выбежала на улицу»
Почему в России домашние тираны бьют жен, детей и стариков — объясняет полицейский
«Создается ощущение гетто»
Зачем в Москве вспомнили советское прошлое и решили запереть горожан во дворах
«Победа колхозного строя»
 
Избившую бездомного российскую чиновницу уволили
«Важнее освоить деньги, а не восстановить здание»
Уникальную библиотеку в Москве обещали восстановить, а в итоге снесли. Кто виноват?
Главного архитектора Москвы затравили в соцсетях за «человейники»
Еще в одном российском регионе ввели режим ЧС из-за паводка
Все материалы
Мир
«Упарываюсь, потому что мне пофиг на жизнь»
 
В Индии надругались над трехлетней девочкой
Папа Римский захотел приехать в Россию
Жизнь униженных завоевателей
Сотни лет назад воины Чингисхана пришли на эти земли. Их потомки стали изгоями
Россия высказалась о санкциях США по «Северному потоку-2»
Наркотическая чума
 
Ползавший по Трампу жук рассмешил пользователей сети
Все материалы
Бывший СССР
Революция на паузе
Как главный коррупционер Молдавии помирил Россию и Запад
Команда Зеленского сформирует новый Кабмин без «коалициады»
Петр Порошенко Порошенко покинул Украину вместе с семьей
На родине в отношении бывшего президента открыто 11 уголовных дел
Порошенко отказался считать «Иловайский котел» поражением Украины
Глава армии Украины отказался считать обстрелы в Донбассе срывом перемирия
Шаткий триумф
Зеленский получил абсолютную власть на Украине. Сможет ли он ее удержать?
Порошенко назвал себя автором минских соглашений
Все материалы
Экономика
Потому и не кусают
По всей планете массово гибнут пчелы. Под угрозой — все сельское хозяйство России
Европа захотела помирить Россию и Украину с помощью газа
Российский бизнес решили спасти
Трампу посоветовали прочитать «Экономику для чайников»
Миру предрекли дефицит бриллиантов
Какое наследство оставит в Екатеринбурге Универсиада-2023
Генеральный директор «Синара-Девелопмент» о подготовке инфраструктуры к соревнованиям
Нагнали на повороте
Илон Маск сдает позиции. Новый конкурент способен похоронить Tesla
Все материалы
Силовые структуры
Пять человек задержаны по делу о массовых беспорядках в Москве
«В sizo не так уж забавно»
Американец рассказал, как отсидеть 600 дней в российской тюрьме
Арестованный за убийство ЛГБТ-активистки оказался непричастен к ее смерти
«Если не будет денег, ты труп!»
Этого вора в законе короновал криминальный король России. Его бандиты вернули методы 90-х
Стали известны подробности убийства полицейского осведомителя в Петербурге
Люберецкое братство
Эта банда жила как мафиозная семья. Они вместе вели бизнес и убивали
Отец фигуранта дела о разбое сотрудников ФСБ пожаловался на избиение силовиками
Все материалы
Наука и техника
Пошли вразнос
Как величайшая загадка Вселенной рассорила ученых со всего мира
Хозяева возвращаются
США хотят снова высадиться на Луну. Что этому может помешать?
«Их тихая жизнь резко оборвалась»
На этих снимках — эхо войны и радости мирного времени. Они сняты на iPhone
В Сибири погибло 80 процентов потомства хищных птиц
США получили эффективное оружие против Ирана
Назван эффективный способ предотвратить рак кожи
Дым от пожаров в Сибири достиг США
Все материалы
Спорт
Сауль АльваресСам себе хозяин
Убийства, обманы и деньги: как живет главный боксер современности
Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина
Американская фигуристка обвинила партнера по сборной в домогательствах
За Роналду взялась корейская полиция
Марио де Кастро (справа)«Он был гораздо лучше Пеле»
Этот бразилец был самым результативным футболистом в истории. Что погубило его карьеру?
Тренер «Челси» рассказал о встрече с Абрамовичем
Овечкин намекнул на скорое завершение карьеры
Все материалы
Культура
Егору Криду запретили въезд на Украину
Убийцы, насильники и студенты
Как грехи отцов мешают жить детям — книги недели
Молодая художница легла в кучу пепла ради спасения сибирских лесов
Главные сериалы месяца
Серийные убийцы, феи-проститутки и пьяная драка с Богом
Билли Айлиш рассказала о претензиях к своему телу
А напоследок я скажу
Сайра, джаз и пес-расист: великие фильмы, ставшие для режиссеров последними
Члены Rammstein поцеловались во время концерта в Москве назло гомофобам
Все материалы
Интернет и СМИ
Мари Софи Хингст«С меня будто заживо содрали кожу»
«Блогерша года» одурачила мир выдумкой о предках-евреях. Разоблачение стоило ей жизни
Ручки-то вот они!
Порносайты раздают данные о своих посетителях всем подряд. Эти секреты нужны даже Google
Страна чудес
От веселья до разрухи: как фотограф обнаружил неизведанную сторону Китая
BadComedian анонсировал собственную кинопремию
Налоговая решила проверить телеканал «Дождь»
В сети поделились важными лайфхаками для спасения жизни
Казавшаяся молодой стримерша раскрыла свой истинный возраст и изумила фанатов
Все материалы
Ценности
Deng Xiaoping during the celebration of the 35th anniversary of the founding of the People's Republic of China. Beijing, China. October 1, 1984. Deng Xiaoping reviewing the honor guard of the three services during the celebration of the 35th anniversary of the founding of the People's Republic of China. Beijing, China. October 1, 1984Членовоз с хохолком
Китайцы пытаются сделать свою версию роскошного «Кортежа». Почему у них ничего не выходит?
«Продолжим дело Советского Союза»
В итальянской глубинке раньше делали сыр, теперь — лучшие спортивные машины в мире
Королевская кровь
Чудовище, кровопийца и гордость целого народа: жизнь графа Дракулы
Сестра Кардашьян попозировала голышом возле бассейна и поразила поклонников
Клаудиа Шиффер вспомнила молодость и снялась голой для обложки журнала
Определены самые популярные бренды лета
Ким Кардашьян попалась на фотошопе фотографий и возмутила поклонников
Все материалы
Путешествия
Остров пепла
Катастрофа превратила это место в марсианские холмы. Теперь сюда мечтает попасть каждый
Инопланетный уют
Искусство, плюшки и старые пушки: необычная сторона Австрии
«Одно неверное движение — смерть»
Обезьяны, наркоманы и путешествие в никуда: как россиянин объехал самые опасные места ЮАР
Пассажиры пренебрегли гигиеной в самолете и ужаснули пользователей сети
Российский турист погиб в горах Таджикистана
Финляндия объяснила ужесточение требований к визам для россиян
Ребенок поел в гостиничном кафе и чуть не умер
Все материалы
Из жизни
«Вслед кричат про Путина и водку»
Рассказ россиянки о жизни в Китае
Терри Расмуссен в 1969 году«Никогда не встречала такого жуткого человека»
Серийного убийцу годами никто не мог поймать. Его тайну раскрыла любопытная библиотекарша
«У меня была доля секунды, чтобы снять похищение»
Самые необычные, пугающие и смешные птицы на снимках лучших фотографов мира
Мужчину посадили в тюрьму на 50 минут
В квартиру россиян проник огромный питон и посеял панику
Во рту у мальчика нашли 526 лишних зубов
Жжение в глазах оказалось симптомом смертоносной болезни
Все материалы
Тест новой Mazda3
Она не очень быстрая, она переднеприводная, тесная, низкая и дорогая. И она нам нравится!
Самые крутые и странные автомобили в самом центре Москвы
Посмотрите, как прошла юбилейная Кастом Конвенция
Лучшее автомобильное видео июля
Ford F-150 против 450 тонн, дрифт на переднеприводном Фиате, Гелик в грязи и КАМАЗ
Посмотрите на главный в году выезд советских машин
Участники ГУМ Авторалли 2019 наполнили Москву «Победами», «Волгами» и даже «Москвичами»
Дом на колесах со встроенным гаражом оценили в 100 миллионов рублей
Почти новый Lamborghini Miura 1969 года продадут на аукционе
Названы любимые автомобили российских угонщиков
Все материалы
Дом
Парадные метры
Москвичи скупают квартиры в Петербурге из-за низких цен и атмосферы. Чем они рискуют?
Сделайте нам красиво
Как жители российской глубинки объявили войну серости
Крути педали
Полет над деревьями и прогулки по воде: от этих дорожек у велосипедистов закружится голова
В квартире Пригожина и Валерии нашли серебряную стену
Назван город России с худшим ЖКХ
Россиянин втихую построил многоэтажный дом и заработал 100 миллионов рублей
Российские коммунальщики отремонтировали улицу кусками надгробий
Все материалы
Нацпроекты
«До такого унижения я опуститься не могу»
Люди по всему миру отказываются от мяса, чтобы выжить. Почему россияне все делают наоборот
«Это море шумит. А ты рядом с ним»
«Народная смена» форума «Таврида» глазами его участников: репортаж из Instagram
Названы сроки запуска первой лизинговой компании в Крыму
Глав крымских предприятий обучат на фабрике процессов
В российском регионе на расселение из аварийных домов выделят миллиарды рублей
Вакцины от ВПЧ захотели включить в календарь прививок
Российских ученых привлекут к повышению эффективности добычи углеводородов
Все материалы