Падение военного самолета на жилые дома попало на видео

@sneheshphilip / Twitter

Момент падения военного самолета на жилые дома в пакистанском городе Равалпинди запечатлели на видео. Ролик, снятый очевидцем, доступен в Twitter, на YouTube также появились кадры с камеры видеонаблюдения.

Как сообщает телеканал Dunya News, число погибших выросло до 18 человек и может еще увеличиться, поскольку под завалами находятся люди. По его данным, пострадали 16 человек. Ранее сообщалось о 17 погибших и 12 пострадавших.

Военный самолет упал на жилые дома ночью 30 июля. На месте крушения произошел взрыв, а затем начался пожар. В результате три дома были разрушены, пламя охватило еще четыре или пять зданий. Во время произошедшего самолет совершал обычный тренировочный полет. Что именно стало причиной падения, пока неизвестно.

По предварительной информации, потерпевший крушение самолет — Beechcraft King Air 350. Он был оснащен радарами для разведки и активно использовался в районе города Сиалкот во время эскалация конфликта с Индией в Кашмире в феврале-марте 2019 года.

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