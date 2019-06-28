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В США самолет врезался в жилой дом

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Небольшой самолет гражданской авиации врезался в жилой дом в Хоуп Миллс в американском штате Северная Каролина. В результате погибли два человека, еще один пострадал, сообщает ABC News.

Однодвигательный самолет не сумел набрать высоту при взлете и врезался в дом, находящийся в нескольких километрах от аэропорта. Крушение уничтожило половину здания и привело к смерти одного человека внутри него. Пилот самолета также погиб на месте. Еще один человек госпитализирован с серьезными травмами.

Точная причина аварии пока что не установлена. Сообщается, что диспетчеры были на связи с пилотом судна в течение всего полета.

Похожий инцидент произошел в штате Джорджия в марте 2017 года: тогда легкий самолет бизнес-класса Cessna Citation I врезался в жилой дом, в результате чего погиб пилот.

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