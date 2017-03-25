Самолет врезался в жилой дом в США

Видео: Storyful News / YouTube

Легкий самолет бизнес-класса Cessna Citation I врезался в жилой дом в округе Кобб, штат Джорджия, США, в пятницу вечером. Об этом сообщает ABC News. Видео произошедшего, снятое одним из очевидцев, опубликовано на YouTube-аккаунте Storyful News.

В самолете находился только пилот, он погиб на месте. Никто из жителей округа не пострадал.

На кадрах видно, как горят двухэтажное здание и обломки летательного аппарата на прилежащей территории. К дому подбегают возбужденные жители населенного пункта.

Представители Федерального управления гражданской авиации (FAA) рассказали журналистам, что лайнер направлялся в аэропорт Фултон Каунти в городе Атланта, штат Джорджия. Причины крушения пока неизвестны.