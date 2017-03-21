В Аргентине посадку самолета отложили из-за отсутствия диспетчеров в аэропорту

Лайнер авиакомпании Austral не смог сразу сесть в аэропорту аргентинского города Ла-Риоха из-за отсутствия диспетчеров. Отмечается, что пилотам пришлось около восьми минут кружить над авиагаванью, дожидаясь представителей наземных служб. Об этом сообщает El Clronista.

Материалы по теме Дождаться посадки Шесть самых длинных в мире авиамаршрутов

По данным издания, согласно расписанию, рейс 2438 из Буэнос-Айреса должен был прибыть в аэропорт Ла-Риохи в 7:30 по местному времени, однако в понедельник, 20 марта, лайнер прибыл в пункт назначения уже в 6:55.

Пилоты пытались выйти на связь с диспетчерами авиагавани и запросить посадку, однако сделать этого им не удалось. «Мы провели в воздухе над аэропортом восемь минут, ожидания его открытия в семь утра. Здравый смысл подсказывал нам, что персонал должен быть на месте за час до начала работы гавани», — прокомментировал задержку посадки пилот лайнера.

Представитель Ассоциации авиадиспетчеров Куйо, куда входят и сотрудники наземной службы аэропорта Ла-Риоха, заявил, что если самолет прилетает раньше расписания, то это проблема авиакомпании, которая плохо планирует свою работу, а не аэропорта. Он добавил, что диспетчеры должны приходить на рабочее место за 15 минут до начала смены, чтобы проверить оборудование.

В начале марта рейс британской авиакомпании задержали на четыре часа из-за обнаруженной на борту мыши.