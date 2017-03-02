Рейс британской авиакомпании задержали из-за мыши

Отправление лайнера британской авиакомпании British Airways пришлось задержать из-за того, что на его борт проникла мышь. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

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Инцидент произошел в среду, 1 марта, в лондонском аэропорту Хитроу. Воздушное судно готовилось к вылету в Сан-Франциско (Калифорния), когда на борту заметили грызуна. «Произошло весьма неожиданное происшествие», — так, по словам пассажиров, ситуацию по громкой связи обрисовал один из членов экипажа.

Самолетам запрещается летать с грызунами на борту, так как те могут повредить электропроводку и другие кабели. «Люди не знали, как реагировать. Многие не верили сообщениям экипажа», — рассказала одна из пассажирок этого рейса.

Путешественникам пришлось покинуть самолет. Сотрудники British Airways достаточно оперативно нашли резервный борт, но он не смог взлететь сразу, поскольку все выходы на посадку в тот момент были заняты. В итоге лайнер отправился в пункт назначения с задержкой в четыре часа.

Аналогичный инцидент произошел в августе 2016 года. Тогда рейс авиакомпании Air France из столицы Мали Бамако в Париж отложили на 48 часов из-за мыши в кабине пилотов.