Чартер с еврейскими паломниками экстренно сел из-за разгерметизации самолета

Видео: AIRLIVE net / YouTube

Чартерный рейс британской авиакомпании Titan Airways с еврейскими паломниками на борту совершил экстренную посадку в Амстердаме из-за разгерметизации лайнера. Об этом сообщает портал Airlive.

Инцидент произошел в воскресенье, 19 марта, в ходе полета из Лондона в город Жешув на юго-востоке Польши. Из-за падения давления в салоне пассажиры надели кислородные маски и начали молиться. Воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Амстердама Схипхол. В результате ЧП никто не пострадал.

Как уточняет газета The Sun, на борту самолета находились 262 пассажира-паломника и 10 членов экипажа.

Ежегодно в марте иудеи отправляются в паломничество в Польшу. Они летят в Жешув, откуда добираются в другой польский город Лиженск. Там паломники отправляются к могиле раби Элимелеха — основателя польской ветви хасидизма.