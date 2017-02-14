Российский пассажирский самолет экстренно сел в киргизском аэропорту

Пассажирский самолет Boeing 737 российской авиакомпании «Глобус» совершил экстренную посадку в аэропорту киргизского города Ош. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщает ТАСС.

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Лайнер вылетел в Москву, однако вынужден был вернуться спустя несколько минут после отправления из-за ухудшения самочувствия одной из пассажирок.

Как отметили в воздушной гавани, женщина впервые путешествовала на самолете. Пассажирку передали медикам в Оше, после чего воздушное судно продолжило полет.

В январе следовавший из Москвы в Уфу пассажирский самолет вернулся в столичный аэропорт Шереметьево из-за резкого ухудшения самочувствия командира экипажа.