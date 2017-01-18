Самолет вернулся в аэропорт Благовещенска из-за сигнала о неполадках

Пассажирский самолет авиакомпании «ВИМ-Авиа», следовавший по маршруту Благовещенск — Москва (Домодедово), вернулся в аэропорт вылета из-за сигнала о неполадках. Об этом в среду, 18 января, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя воздушной гавани.

Лайнер вылетел из Благовещенска в 10:00 местного времени (04:00 мск), а вернулся в 10:45 (04:45 мск). «На борту сработала сигнализация», — отметил собеседник агентства. В то же время помощник директора аэропорта Евгений Червяков заявил «Интерфаксу» о том, что «сработал один из датчиков».

Экстренная посадка прошла благополучно. «Пассажирами будет заниматься представитель авиакомпании, самолет обследуют специалисты и примут дальнейшее решение», — рассказали РИА Новости в справочной службе аэропорта. Число находившихся на борту человек не уточняется.

14 января в аэропорт Благовещенска вынужденно вернулся самолет авиакомпании Pegas Fly, следовавший в Таиланд. Причиной экстренной посадки назвали неисправность в системе регулирования давления. Лайнер заменили на резервный борт, туристы улетели на следующий день.