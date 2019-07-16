Названа причина падения самолета на жилой дом в Чечне

Упавший на жилой дом в Чечне легкомоторный самолет выполнял сельскохозяйственные работы и зацепился за провода линии электропередачи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Собеседник агентства добавил, что предварительная причина падения — нарушение правил безопасности полетов.

Воздушное судно принадлежало жителю Дагестана, который арендует землю недалеко от места происшестия и выращивает на ней рис.

Самолет упал 16 июля около 8 часов утра по местному времени при взлете в районе станицы Новощедринская Шелковского района. Лайнер врезался в дом носом и правой плоскостью крыла. Самолет не подлежит восстановлению, половина здания разрушена. Внутри находились четыре человека, трое из них — две женщины и ребенок — доставлены в больницу в связи с психологическим шоком. У пилота сломана ключица, он также госпитализирован. Следственный комитет проводит проверку.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!