Самолет упал на жилой дом в Чечне

Легкомоторный самолет упал на частный жилом дом в станице Новощедринская в Чечне, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел примерно в 8 утра. По предварительным данным, пилот не справился с управлением.

В результате происшествия пострадали четверо: пилот, две женщины и один ребенок. Погибших нет.

Пожара при падении не произошло, но дом частично разрушен, пишет BFM.RU. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В феврале в американском штате Калифорния на жилой дом рухнул двухмоторный самолет Cessna 414A. В результате аварии погибли по меньшей мере пять человек. Среди погибших — пилот, который был один в кабине, и четверо жильцов.

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