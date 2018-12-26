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В США самолет упал на жилые дома и попал на видео

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globalnews.ca

В американском штате Северная Дакота легкомоторный самолет упал на жилые дома. Видеозапись с места аварии опубликовало The Global News.

Самолет рухнул между двух жилых зданий, одно из них сильно повреждено. В результате крушения пилот погиб, сообщает CNN. Спасатели продолжают операцию, так как не исключается большее число жертв. По словам одного из жителей квартала, в момент крушения был слышен звук «будто самолет ушел в пике».

В канун Рождества по католическому календарю в штате Майами потерпел крушение легкомоторный самолет. На борту находились четыре человека, судно упало в воду, всех пассажиров удалось спасти.

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