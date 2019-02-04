В США самолет рухнул на жилой дом

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В американском штате Калифорния двухмоторный самолет Cessna 414A рухнул на жилой дом. В результате аварии погибли по меньшей мере пять человек, сообщает CBC News.

Как передает издание, самолет загорелся, задел здание, а затем упал на заднем дворе соседнего дома. Среди погибших — пилот, который был один в кабине, и четверо жильцов. Сообщается, что еще два человека пострадали, их с ожогами отправили в больницу.

Самолет вылетел из аэропорта примерно в 20 километрах от места крушения. Причина аварии пока не называется.

По словам очевидцев, здание загорелось, когда об него ударилась кабина самолета, один из двигателей отлетел на дорогу и образовал дыру в покрытии.

26 декабря 2018 года на видео попал другой рухнувший на жилые дома в США самолет. Тогда сообщалось только о погибшем пилоте.

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