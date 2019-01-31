Самолет сбежал от хозяина, подрезал автомобиль и разбился о забор

В американском штате Калифорния разбился легкомоторный самолет, на борту которого не было ни одного человека. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел в небольшом аэропорту города Модесто. Владелец лайнера «Бичкрафт Бонанза» пытался безуспешно завести свой летательный аппарат, а когда отошел от него, самолет взмыл в воздух.

По словам очевидцев, «Бичкрафт Бонанза» оторвался от земли после того, как самостоятельно разогнался до скорости 64 километра в час. Затем он подрезал припаркованную машину и после этого разбился о забор.

Полицейские уточнили, что забор и автомобиль помогли самолету сменить направление и затормозить перед тем, как он бы вылетел на оживленное шоссе.

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«Если бы он вылетел на дорогу, нам было бы очень трудно остановить самолет, которым никто не управляет», — пояснил сотрудник полиции Марк Филлипс.

В декабре 2018 года легкомоторный самолет упал на футбольное поле в парке Атланты, штат Джорджия. В результате инцидента погибли четыре человека, находившиеся на борту. Воздушное судно направлялось из Атланты в Мемфис. На месте падения пожарные нашли только обломки. Самолет удалось распознать лишь по уцелевшему хвосту.

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