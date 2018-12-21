Самолет рухнул на футбольное поле в США

Легкомоторный самолет потерпел крушение в США — он упал на футбольное поле в парке Атланты, штат Джорджия. Погибли четыре человека, находившиеся на борту, сообщает The Atlanta Journal-Constitution.

Воздушное судно направлялось из Атланты в Мемфис. На месте падения пожарные нашли только обломки. Самолет удалось распознать лишь по уцелевшему хвосту. Спасатели отметили, что он, скорее всего, проскользнул по полю и развалился.

Одним из погибших оказался китаец Вен Чен (Wei Chen), ставший первым гражданином Поднебесной, совершившим кругосветное путешествие на одномоторном самолете. Он проделал этот путь за 69 дней. Кроме того, Чен — основатель и гендиректор компании Sunshine Enterprise, Inc., которая специализируется на продаже китайского строительного и промышленного оборудования.

Другие жертвы крушения пока не опознаны, но вероятно, они были сотрудниками Sunshine Enterprise, Inc.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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