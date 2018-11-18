В США разбился самолет времен Второй мировой войны

В штате Техас разбился самолет времен Второй мировой войны, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел во время во время мероприятий, посвященных событиям на Тихоокеанском фронте во время Второй мировой войны. Истребитель P-51D Mustang упал на автостоянку возле жилого комплекса. Один из погибших был ветераном. Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное управление гражданской авиации США начали расследование крушения.

Самолет P-51D Mustang был разработан по заказу правительства Великобритании и поступил на вооружение в 1940 году. Истребители этой модели использовались во время Второй мировой и Корейской войн.

В августе в Швейцарии потерпел крушение транспортный самолет немецких войск «Юнкерс-52», построенный в 1939 году. На борту находилось 17 пассажиров и три члена экипажа, все они погибли. По сведениям очевидцев, самолет развернулся на 180 градусов и вертикально упал на землю с очень большой скоростью.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!