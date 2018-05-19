В авиакатастрофе на Кубе погибли 20 священников

В авиакатастрофе лайнера Boeing-737 на Кубе погибли 20 священников. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Кубинский совет церквей.

Все они были членами протестанской церкви Назарянина. Пасторы возвращались домой после конференции в Гаване.

Министр транспорта страны Адель Искьердо уточнил, что при крушении погибли 110 человек, трое выжили и доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Спасатели обнаружили один из двух бортовых самописцев самолета.

Самолет мексиканской компании Global Air упал на сельскохозяйственные поля в 13 километрах от города Сантьяго-де-лас-Вегас 18 мая. Обломки разбросало на территории диаметром примерно 20 километров. Лайнер осуществлял внутренний авиарейс из Гаваны в Ольгин и рухнул сразу после взлета.

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