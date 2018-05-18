Появилось первое видео крушения пассажирского самолета на Кубе

В сети появилось видео катастрофы пассажирского самолета Boeing 737 на Кубе. Ролик, снятый в аэропорту Гаваны, публикует в пятницу, 18 мая, CiberCuba в своем YouTube-канале. На кадрах виден столб черного дыма, поднимающийся неподалеку от взлетно-посадочной полосы.

Лайнер разбился сразу после взлета. На борту находилось 104 пассажира и несколько членов экипажа. Самолет упал в 13 километрах от города Сантьяго-де-лас-Вегас, сообщает Radio Habana Cuba. Он следовал по маршруту Гавана — Ольгин. На месте происшествия работаю пожарные и спасатели.

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