На месте крушения Boeing 737 на Кубе нашли выживших

Три пассажира выжили в катастрофе Boeing 737 на Кубе. Их доставили в больницу в критическом состоянии, сообщает в пятницу, 18 мая, местное издание Gramma в своем Twitter.

Самолет разбился в пятницу сразу после взлета из аэропорта в Гаване. Он направлялся в Ольгин. На борту было 104 пассажира и несколько членов экипажа.

Очевидцы публикуют в сети видеозаписи происшествия.

На месте происшествия работают спасатели и пожарные, туда же выехал глава Кубы Мигель Диас-Канель.

Позже Reuters сообщило, что один из доставленных в больницу пассажиров скончался.

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