В Сирии разбился российский боевой вертолет Ка-52, оба пилота погибли. Об этом заявили в Минобороны России, передает РИА Новости.

Катастрофа произошла во время планового полета над восточными районами Арабской Республики. Тела летчиков найдены и доставлены на аэродром базирования.

По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность.

Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» выпускается с 2010 года. Машины строят на заводе «Прогресс» в Арсеньеве (Приморский край). Летательный аппарат предназначен для проведения разведки местности, уничтожения танков и боевой техники, других вертолетов и самолетов. Может использоваться в учебных целях. 6 февраля стало известно о планах российского Минобороны на 2018 год закупить 114 таких машин.

3 мая в Сирии потерпел крушение истребитель Су-30СМ Воздушно-космических сил (ВКС) России. Пилоты погибли, пытаясь вернуть контроль над боевой машиной. По предварительной информации, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы.

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